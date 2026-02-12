إعلان

نهاية مأساوية لأم ورضيعتها بموقف "بدر" في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

06:44 م 12/02/2026

إسعاف أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت ربة منزل شابة ورضيعتها مصرعهما دهسًا تحت عجلات معدة ثقيلة "هراس"، في حادث أليم بموقف سيارات الأجرة بمدينة بدر في محافظة البحيرة اليوم الخميس.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة بدر بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث سير مروع ووجود وفيات داخل الموقف، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف فورًا إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن اصطدام سيارة نصف نقل كانت تجر "هراس" رصف بالسيدة وطفلتها أثناء سيرهما، مما أدى لاختلال توازنهما وسقوطه أسفل عجلات المعدة الثقيلة ووفاتهما في الحال.

هوية الضحايا

وأفادت التحريات الأمنية بأن الضحية تدعى "دينا شعبان بدر"، وتبلغ من العمر 22 عامًا، وكانت تحمل رضيعتها "جورة أحمد عبد الرسول"، البالغة من العمر 4 أشهر فقط، حين باغتتهما السيارة والمعدة المقطورة، ليلفظا أنفاسهما الأخيرة معًا في موقع الحادث متأثرتين بالإصابات البالغة التي أودت بحياتهما.

تحفظ وضبط

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق والتحفظ على السيارة و"الهراس" المتسبب في الحادث تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادث.

نهاية مأساوية لأم ورضيعتها دهس أم ورضيعتها تحت هراس موقف سيارات الأجرة بمدينة بدر محافظة البحيرة

