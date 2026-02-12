"عشة فراخ" بسكن حكومي.. إخلاء 5 وحدات مُقتحمة ببورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب بورسعيد، حملات مكبرة اليوم الخميس، استهدفت استعادة "هيبة الدولة" في ملف السكن الإداري، حيث تمكنت من إخلاء 5 وحدات سكنية مقتحمة بطرق غير قانونية بمناطق الجرابعة والمناصرة والديبة، وذلك في تحرك أمني وتنفيد مشترك بالتنسيق مع قسم شرطة الزهور برئاسة العميد تامر إسلام، وشرطة المرافق، وبحضور رانيا بهجت سكرتيرة الحي.

كشفت المهندسة شيماء جودة، رئيس حي غرب، عن تفاصيل "الصدمة" التي واجهت الحملة أثناء التنفيذ، حيث تبين تحويل إحدى الوحدات السكنية المقتحمة بمنطقة الجرابعة إلى "مزرعة دواجن" خاصة، مما يعد انتهاكًا صارخًا لحرمة المال العام والاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن الوحدات المستردة (2 بالمناصرة، 2 بالديبة، وواحدة بالجرابعة) تابعة جميعها للسكن الإداري لموظفي التربية والتعليم.

وأكدت رئيس الحي تحرير محاضر رسمية فورية بتسليم الوحدات، مع إغلاقها وتشميعها بالشمع الأحمر بمعرفة مسؤولي التربية والتعليم لضمان عدم العبث بها مجددًا، مشددة على أن هذه الوحدات سيتم تسليمها تباعًا لجهاز تنمية غرب التابع لهيئة المجتمعات العمرانية صاحب الولاية الأصلية، مع توجيه إنذارات شديدة اللهجة للمقتحمين بالتعرض للمسائلة القانونية المغلظة حال تكرار المخالفة.