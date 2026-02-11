أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، للقيام بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية.

يأتي هذا القرار في إطار ضمان انتظام سير العمل بالجامعة واستكمال مسيرة التطوير والإنجاز، بما يعزز دور الجامعة الأكاديمي والبحثي وخدمتها للمجتمع، ويحافظ على استقرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة.

كان الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن التعديل الوزاري الجديد.