إعلان

بعد اختيار قنصوة وزيرا.. أحمد عبد الحكيم قائمًا بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية

كتب : محمد عامر

05:05 م 11/02/2026

أحمد عبد الحكيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، للقيام بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية.

يأتي هذا القرار في إطار ضمان انتظام سير العمل بالجامعة واستكمال مسيرة التطوير والإنجاز، بما يعزز دور الجامعة الأكاديمي والبحثي وخدمتها للمجتمع، ويحافظ على استقرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة.

كان الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن التعديل الوزاري الجديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد العزيز قنصوة جامعة الإسكندرية أحمد عبد الحكيم الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية بسقارة
حوادث وقضايا

3 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية بسقارة
ضياء داود ينتقد تعديل قانون الكهرباء.. ومجدي الجلاد: مشهد كوميدي -تفاصيل
أخبار مصر

ضياء داود ينتقد تعديل قانون الكهرباء.. ومجدي الجلاد: مشهد كوميدي -تفاصيل
برلمانية الوفد ترفض التشكيل الوزاري الجديد: لا يمثل الحد الأدنى من التغيير
أخبار مصر

برلمانية الوفد ترفض التشكيل الوزاري الجديد: لا يمثل الحد الأدنى من التغيير
أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
أخبار المحافظات

أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن
زووم

خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء