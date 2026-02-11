إيران محذرة أمريكا: أي هجوم عسكري علينا سنستهدف القواعد في المنطقة

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إن طهران لم تتلقى مقترحا محددا من الولايات المتحدة بشأن الملف النووي، لافتًا إلى أن محادثات سلطنة عمان هي مجرد تبادل رسائل.

وأضاف لاريجاني، في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، "أن المفاوضات مع واشنطن مستمرة ودول المنطقة تسعى لإنجاح المحادثات وموقفنا بشأنها إيجابي".

وأوضح لاريجاني، أن واشنطن خلصت إلى وجوب اتباع نهج آخر مع إيران غير الخيار العسكري، قائلا:"الولايات المتحدة توجهت نحو المسار العقلاني بخوضها المفاوضات".

وأكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي فقط، موضحًا أن هناك أرضية مشتركة مع واشنطن بخصوص عدم امتلاك طهران السلاح النووي.

وأشار لاريجاني، إلى أنه لا حديث عن تصفير التخصيب في إيران بسبب احتياجه في مجالات الطاقة وتصنيع الأدوية.

وذكر لاريجاني، أن إسرائيل تحاول تخريب المسار التفاوضي وتبحث عن ذرائع لإشعال الحرب، محذرا من أن تل أبيب ليس لديها مخططات ضد إيران فقط بل تستهدف استقرار المنطقة بأسرها.

وحذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، الولايات المتحدة من شن أي هجمات عسكرية، مؤكدًا أن طهران ستستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة.