مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس 6 أكتوبر والشيخ زايد ويشدد على الانضباط

كتب : أحمد الجندي

05:10 م 11/02/2026
زار سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مدارس إدارتي 6 أكتوبر والشيخ زايد التعليمية، ضمن جوالاته التفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية حيث فتح حوارًا موسعًا مع أولياء الأمور واستعرض مع المدرسين والخبراء التربويين الخطط العلاجية لتحسين مستويات التحصيل الدراسي.

وبحسب بيان، بدأت الجولة بزيارة مدرسة 6 أكتوبر الجديدة، حيث حضر وكيل أول الوزارة طابور الصباح وتحية العلم، مؤكدًا أن الانضباط يبدأ منذ الاصطفاف الصباحي، ويعزز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، كما اطمأن على تنفيذ الخطط العلاجية لمتابعة مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، مشيدًا بجهود إحدى المعلمات في دعم التلاميذ وتطوير مستواهم العلمي والسلوكي.

وفي مدرسة الشهيد كمال طعيمة، التقى "عطية" بعدد من أولياء الأمور، واستمع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، مشددًا على أن المدرسة شريك أساسي للأسر في تربية الأبناء وبناء شخصياتهم.

كما شملت الجولة متابعة انتظام الدراسة في مدارس الحي السادس الثانوية بنات ومدرسة أم المؤمنين عائشة للتعليم الأساسي، مع التركيز على الانضباط، ومستوى الإشراف، ونظافة البيئة المدرسية، لضمان توفير مناخ تعليمي آمن وجاذب يدعم التفوق والالتزام.

واستكمل "عطية" جولته في إدارة الشيخ زايد التعليمية، حيث تفقد مدرسة الشهيد الرائد كريم فرحات، ومدرسة أبو بكر الرسمية التجريبية لغات، ومدرسة زايد العسكرية الثانوية بنين.

وتابع نسب الحضور، وانتظام الحصص، ومستوى الإشراف داخل الأفنية والممرات، مؤكداً على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية لتطوير شخصية الطالب المتكاملة.

ووجّه وكيل أول الوزارة بضرورة الالتزام الكامل بالانضباط منذ طابور الصباح وحتى نهاية اليوم الدراسي، مع تكثيف الإشراف داخل الفصول والأفنية وبوابات المدارس، والاستمرار في تنفيذ الخطط العلاجية لتحسين مهارات القراءة والكتابة، مشدداً على دعم المعلمين المتميزين، وتبادل الخبرات التربوية الناجحة، والاهتمام بالنظافة العامة والمظهر الحضاري للمدارس.

كما أكد على أهمية تعزيز التواصل مع أولياء الأمور والاستماع إلى آرائهم، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي لمتابعة الطلاب، وتشجيع الأنشطة المدرسية الجاذبة التي تدعم الانتماء والهوية الوطنية، وإعداد تقارير متابعة دورية لقياس نسب الحضور والانضباط والتحصيل الدراسي.

