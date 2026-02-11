إعلان

بعد انتهاء المرحلة التجريبية.. الإسكندرية تبدأ الإيقاف الجزئي لترام الرمل

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:59 م 11/02/2026

ترام الرمل

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ المرحلة مرحلة الإيقاف الجزئي من خطة تطوير ترام الرمل، والتي تشمل تعطيل المسار في المسافة من "فيكتوريا" حتى "مصطفى كامل" لمدة شهر ونصف قبل مرحلة الإيقاف الكلي لجميع المسارات في مطلع إبريل المقبل.

وتأتي تلك الخطوة بعد انتهاء مرحلة الإيقاف التجريبي الذي جرى في الفترة من 1 إلى 10 فبراير الجاري في تجربة عملية لقياس كفاءة وسائل النقل البديلة وتنسيق الحركة المرورية في المناطق المتأثرة بأعمال التطوير، ليعقبه تفعيل المرحلة الأولى من الإيقاف الجزئي والتي تمتد من 11 فبراير الجاري وحتى 1 أبريل.

"الشبكة الوطنية" ترصد حركة المسارات البديلة لحظيًا عبر الكاميرات

وتجري عمليات المتابعة الميدانية على مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ويشرف الفريق الفني المختص على مراقبة وسائل النقل والمسارات البديلة عبر أنظمة تصوير متقدمة، مع توثيق كافة البيانات والإجراءات لحظيًا.

وتسمح هذه الرقابة الرقمية برصد أي معوقات طارئة أو شكاوى من المواطنين والعمل على حلها فورًا لضمان تقديم الخدمة دون توقف أو خلل.

خارطة تعطيل الترام.. شهر ونصف للإيقاف الجزئي قبل التوقف الكلي

وفقاً للجدول الزمني، انتهت مرحلة الإيقاف التجريبي أمس (10 فبراير) لتبدأ اليوم مرحلة الإيقاف الجزئي التي ستستمر لمدة شهر ونصف على نفس المسافة بين فيكتوريا ومصطفى كامل.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة الإيقاف الكلي لمسار الترام بالكامل من محطة فيكتوريا وحتى محطة الرمل في الأول من أبريل المقبل، لاستكمال أعمال رفع الكفاءة الشاملة للمرفق.

أسطول بديل يضم 153 مركبة لخدمة 3 مسارات رئيسية في الشارع السكندري

وكان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قد تفقد اصطفاف وسائل النقل البديلة لضمان استيعاب أعداد الركاب، حيث تم تشغيل 153 مركبة تشمل 90 ميني باص، 48 ميكروباص، و15 أتوبيس.

وتعمل هذه الوحدات على ثلاثة مسارات رئيسية هي (الكورنيش، طريق الحرية، وخط الترام "النصر–باكوس")، مع تحديد محطات وقوف ثابتة وفترات تقاطر تتراوح بين 3 و5 دقائق لمنع التكدس العشوائي.

دراسات حذرت من تقادم الأسطول وتحث على إلغاء المزلقانات الحرجة

استند قرار التطوير إلى دراسات علمية نفذها المكتب الاستشاري الألماني (AS & P) وفريق من جامعة الإسكندرية ضمن المخطط الاستراتيجي لعام 2032.

وأكدت الدراسات أن الترام يعاني من تقادم الأسطول، مما أدى لحوادث احتراق وحدات خلال العمل في سنوات سابقة. كما رصدت الدراسات وجود 26 مزلقانًا تمثل تقاطعات حرجة تؤثر سلبًا على سرعة التقاطر وتتسبب في اختناقات مرورية مستمرة.

"المسار العلوي" يضاعف سعة الركاب ويقلص زمن الرحلة إلى 25 دقيقة فقط

يستهدف المشروع رفع مسار الترام علويًا لتحقيق سرعة تقاطر تصل إلى 3 دقائق، مما يقلص زمن الرحلة الإجمالي إلى 25 دقيقة.

كما سيسهم التطوير في زيادة القدرة الاستيعابية للمرفق من 4700 راكب في الساعة إلى 13800 راكب في الاتجاه الواحد، مع تحديث كامل للشبكة الكهربائية والمركبات، لخدمة كافة الفئات العمرية وبخاصة الطلبة وكبار السن.

مسارات ترام الرمل1000507357

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء