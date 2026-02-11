هيدرو وحشيش وأفيون.. السجن 3 سنوات لصاحب كافتيريا بدهب

جنوب سيناء – رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بمعاقبة صاحب كافتيريا بمدينة دهب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور وكيل النيابة عبد الناصر محمد، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر الماضي، حين وردت معلومات لرجال المباحث تفيد بأن المتهم يتاجر بالمخدرات ويستغل الشوارع الجانبية في ممارسة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، استصدرت جهات التحقيق بمدينة نويبع إذنًا بضبط المتهم وتفتيشه، وما يحوزه من مواد مخدرة. ونفذ رجال الأمن كمينًا أسفر عن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغت نحو 1 كيلوجرام و565 جرامًا، 196 جرامًا من نبات الهيدرو، 2.5 جرام من الأفيون، مبلغ مالي 720 جنيهًا، هاتف محمول.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سبق اتهامه في قضايا سرقة واتجار بالمخدرات، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، مؤكدًا أن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف كان يُستخدم للتواصل مع العملاء.

جرى تحرير محضر بالواقعة رقم 3467 لسنة 2025 جنح دهب، وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء المقيدة برقم 1535 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن والغرامة.