بالزغاريد والأعلام.. الوادي الجديد ترسل 25 شاحنة مساعدات إلى غزة – صور

كتب : محمد الباريسي

03:52 م 11/02/2026 تعديل في 04:44 م
الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تدشين 25 شاحنة مساعدات إنسانية متجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، في خطوة تعكس روح التضامن والتكافل، وتخفيفًا من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمًا لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وسط مشاركة واسعة من الأهالي الذين احتشدوا لتوديع القافلة في مشهد وطني مهيب.

واصطف المواطنون والطلاب والعاملون بالقطاعات الحكومية والقيادات الشعبية والتنفيذية على جانبي الطريق بمحيط العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، رافعين الأعلام المصرية وعلم فلسطين، ومرددين الأغاني الوطنية، بينما علت الزغاريد تعبيرًا عن دعمهم ومساندتهم للأشقاء في غزة.

وضمت القافلة نحو 25 شاحنة محملة بما يقرب من 500 طن من التمور، إلى جانب كميات كبيرة من الدقيق، والتي جرى تجميعها من خلال تبرعات أبناء المحافظة، بمشاركة الجمعيات الأهلية والمستثمرين، في صورة تعكس تلاحم المجتمع الواحاتي وحرصه على أداء دوره الإنساني.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط أن القافلة تأتي استكمالًا للدور التاريخي الذي تضطلع به مصر تجاه القضية الفلسطينية، ودعمًا لجهود القيادة السياسية في وقف إطلاق النار، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة جاءت ثمرة تكاتف أبناء المحافظة من الأهالي والجمعيات الأهلية ومستثمري الوادي الجديد، وبمشاركة فاعلة من الهلال الأحمر المصري والجمعية الشرعية، إيمانًا بالواجب الإنساني والقومي تجاه الأشقاء في فلسطين.

وأكدت المحافظة أن تدشين هذه القافلة يجسد قيم التضامن العربي وروح التكافل التي يتميز بها أبناء الوادي الجديد، وحرصهم الدائم على المشاركة الإيجابية في دعم القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تحظى باهتمام ودعم واسع من الشعب المصري.

الوادي الجديد محمد الزملوط مساعدات غزة

