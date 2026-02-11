استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفدًا رسميًا من ميناء مارسيليا الفرنسي، وذلك، لمتابعة تنفيذ إعلان النوايا المشترك الذي جرى توقيعه العام الماضي بين موانئ الإسكندرية ومارسيليا الفرنسي والجيراس الإسباني وبيروت اللبناني، بهدف تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والممرات البحرية الخضراء والتطوير البحري المستدام في المتوسط.

وناقش الوفد مع اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، آليات تدشين ممر بحري أخضر بين مينائي الإسكندرية ومارسيليا، وفق معايير الاستدامة البيئية، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تبني الوقود منخفض الانبعاثات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تكامل الجهود في هذه المجالات، بما يدعم الأهداف المشتركة لتطوير الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز قدرة الموانئ على استيعاب التطورات المتسارعة في قطاع النقل البحري العالمي، وخلق بيئة تشغيلية أكثر مراعاة للبيئة، واستدامة الأعمال.

وأجرى الوفد الفرنسي جولة ميدانية في أهم مرافق الميناء، تضمنت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، ومحطة الركاب البحرية، وجولة على الأرصفة، بالإضافة إلى زيارة متحف ميناء الإسكندرية، للاطلاع على الإمكانات التشغيلية ومشروعات التطوير.

وأعرب الجانبان عن استمرار التنسيق المشترك لوضع أطر التنفيذ الفني لإعلان النوايا المشترك، وتحديد مراحل التفعيل القادمة، بما يعزز من التعاون والتكامل، ويخدم المصالح الاقتصادية والبيئية للقطاع البحري في المنطقة، لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في مجال النقل البحري والموانئ.