تخفيضات 30%.. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا رمضان" بشرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، معرض "أهلًا رمضان"، المقام بحي النور بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي جرى وضعها لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وأسعار مخفضة خلال شهر رمضان الكريم، وبحضور اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، ومحمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية.

وتضمن المعرض كافة احتياجات الشهر المبارك من ياميش رمضان، والسلع الغذائية مثل "دقيق، أرز، مكرونة، زيوت، سمن، سكر، عدس، فول"، إلى جانب الخضراوات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، وملابس، ومنتجات الهاند ميد، بتخفيضات تتراوح بين 20 حتى 30%.

وتفقد المحافظ المعروضات، موجهًا بعض التجار بمزيد من التخفيض على السلع الأساسية، حتى تتناسب مع كافة المستويات.

وأوضح المحافظ أن هذا المعرض يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة معدلات الاستهلاك.

وأكد أن الدولة لا تدخر جهدًا من أجل توفير السلع، وضمان ثبات الأسعار، مشيرًا إلى أنه جرى افتتاح معرض رئيس آخر بمدينة الطور، وسيجري افتتاح عدة معارض في باقي المدن بالتتابع خلال الأسبوع الجاري، مع التأكيد على المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية للتأكد من توافر السلع وجودتها، والالتزام بنسب التخفيض.

وأشاد بالتعاون بين جميع الجهات المختصة من مديرية التموين، والغرفة التجارية وكبار التجار، وجميع الأجهزة المعنية من أجل التوسع في إنشاء المعارض والمنافذ سواء أسواق اليوم الواحد، أو معارض أهلا رمضان، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التموين، إن هذا المعرض يعد الأول على مستوى المحافظة، وسيجري افتتاح معرض اليوم أيضًا بمدينة الطور ، مؤكدًا أنه يضم اللحوم وكافة السلع الغذائية، وياميش واحتياجات رمضان بأسعار مخفضة تصل إلى 50% ببعض السلع.

وأشار إلى أن سعر كيلو الفراخ بلغ 100 جنيه، وكيلو اللحم 380 جنيه، وتراوح سعر البلح من 35 حتى 80 جنيه، وأكياس العصائر من 10 حتى 50 جنيه، وطبق البيض 110 جنيه، والأزر من 22 جنيه، وخصم يصل إلى 50 % على الملابس.

ولفت إلى أنه يجري إقامة المعارض بالتنسيق بين المحافظة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومزارع الدواجن، وكبار التجار.