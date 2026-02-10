رصف 19 شارعًا رئيسيًا في 7 أحياء بالإسكندرية –صور

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، مراسم عقد قران 3 من أبناء دور الرعاية، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، في لفتة إنسانية لمشاركتهم فرحة الزواج وإدخال البهجة على قلوبهم، بحضور الدكتورة أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

حضر المراسم محمد موسى نائب المحافظ، والنائب محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، والنائب أسامة مدكور عضو مجلس الشيوخ، ومصطفى بسيوني نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، والدكتورة شيرين مسعد عضو الجمعية، وعدد من المتطوعين ومسؤولي الجمعيات الأهلية.

وقدم المحافظ التهاني القلبية للعرسان، وأهداهم مساعدات مالية ومفروشات منزلية دعمًا لهم، داعيًا الله أن يتمم زواجهم على خير، مؤكدًا أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز العمل الخيري وترسيخ قيم التكافل.

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه من الأيتام ومشاركتهم لحظاتهم السعيدة، مشيرًا إلى أن إدخال الفرحة على قلوبهم يمثل دافعًا للاستمرار في تقديم الدعم والرعاية، ومؤكدًا عدم ادخار جهد في تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبهم، أعرب العرسان عن شكرهم لمحافظ المنوفية على دعمه المتواصل وحرصه على تخفيف أعباء الزواج، مثمنين اهتمامه بالتواصل المباشر مع أبناء مؤسسات الرعاية.

واختتم المحافظ الفعالية بالتقاط صور تذكارية مع العرسان، موصيًا بحسن المعاملة وبناء حياة أسرية مستقرة، ومؤكدًا استمرار تقديم أوجه الدعم لهم.