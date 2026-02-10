الدقهلية – رامي محمود:

انتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى السنبلاوين العام؛ لمتابعة تداعيات حادث انقلاب سيارة "ربع نقل" كانت تقل عمالاً على طريق (ميت غمر - السنبلاوين) أمام قرية كفر يوسف، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

رافقه خلال الزيارة المحاسب أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى.

والتقى المحافظ، أسر المتوفين داخل المستشفى، وقدم لهم خالص العزاء والمواساة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته.

وفي استجابة فورية، وجه محافظ الدقهلية، الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، بتذليل كافة العقبات لسرعة استخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثامين لذويهم.

كما تفقد اللواء طارق مرزوق أقسام المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين الستة، وشدد على إدارة المستشفى بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الفائقة، وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة، مؤكداً أن المحافظة تتابع حالاتهم بدقة وعلى مدار الساعة حتى تماثلهم للشفاء التام وخروجهم من المستشفى.

وفي سياق متصل، أصدر المحافظ توجيهات عاجلة للدكتورة هالة عبد الرازق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ببدء الإجراءات الإدارية فوراً لصرف التعويضات والإعانات المالية المقررة قانوناً للمصابين وأسر المتوفين، مع تقديم كافة سبل المساندة الاجتماعية والرعاية الشاملة لتلك الأسر لمواجهة آثار هذا الحادث الأليم.