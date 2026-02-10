إعلان

"القرار قرارك".. مبادرة توعوية لأئمة المنيا حول مخاطر الإدمان

كتب : جمال محمد

01:28 م 10/02/2026
المنيا-جمال محمد:

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مبادرة «القرار قرارك» تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، بهدف رفع الوعي بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية، ضمن الخطة القومية التي ينفذها الصندوق لخلق بيئة مجتمعية آمنة وخالية من الإدمان.

واستهدفت المبادرة أئمة ورجال الدين بمحافظة المنيا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية الداعمة للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة.

ومن جانبها، أوضحت إسراء رفعت، منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمنيا، أن فعاليات المبادرة استهدفت عدد 160 إمامًا، وتضمنت التعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتأكيد على إتاحة العلاج مجانًا وبسرية تامة من خلال الخط الساخن رقم (16023).

وأضافت أن اللقاءات تناولت شرح أضرار المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع، إلى جانب إبراز الدور المحوري للخطاب الديني التوعوي في الوقاية من الإدمان، مع توزيع مطبوعات توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع السلوكيات الصحية الإيجابية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لحماية الشباب وبناء مجتمع واعٍ وآمن.

