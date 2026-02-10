ألقى رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، القبض على ربة منزل متهمة بتعذيب طفلتها من خلال كيها بشوكة معدن.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بضبط وحدة مباحث مركز شرطة كفر الشيخ "أ.أ.ع.خ"، 26 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ على خلفية اتهامها بتعذيب طفلتها.

ورصدت إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، مقطع فيديو متداول على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يحتوي على شكوى طفلة صغيرة بإقبال أمها على تعذيبها من خلال الكي في وجهها رددت فيه الطفلة "ماما كوتني بالشوكة".

بدوره، وجه اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها حول صحة مقطع الفيديو.

أسفرت تحريات الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ عن صحة الواقعة في الفيديو المتداول بإقبال الأم المذكورة بالتعدي على ابنتها الصغيرة وتدعى "أ.س.م.إ.ع"، 4 أعوام، باستخدام شوكة معدن جرى تسخينها على النار وكيها على خدها بغرض تأديبها لتوجه الطفلة إلى منزل أبيها المنفصل عن والدتها منذ عام تقريبًا.

ألقت قوات الأمن، القبض على الأم المتهمة وبمواجهتها بمقطع الفيديو، وتحريات المباحث أقرت بحقيقة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.