انفجار "مصنع عسلية" يلتهم 3 شقق سكنية بشبرا الخيمة (صور)

كتب : مصراوي

08:00 م 01/02/2026
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، داخل عقار سكني مكون من 6 طوابق بشارع شعراوي القديم بمدينة شبرا الخيمة، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع لإنتاج حلوى "العسلية" يقع بنفس العقار، ما أدى إلى امتداد النيران والتهام المصنع بالكامل وثلاث شقق سكنية أخرى.

سيطرة ونجاة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف أشرف الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة الكاملة على الحريق ومحاصرته قبل امتداده إلى العقارات المجاورة، وأسفرت الجهود عن إخماد النيران دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح رغم الخسائر المادية بالعقار.

دفع وإخماد

وكان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب الحريق بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حيث تم الدفع فورًا بـ 5 سيارات إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف لتأمين الموقع، مع فرض كردون أمني محكم حول المنطقة لضمان سلامة المارة وتسهيل عمليات الإطفاء والتبريد.

تحقيقات النيابة

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة لإثبات الحالة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق بيان أسباب الانفجار بدقة وحصر التلفيات، مع استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الحادث.

انفجار مصنع عسلية حريق شقة

