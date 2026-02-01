"أكروبات" القيادة تنتهي بكارثة.. إصابة شخصين بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أصيب شخصان بإصابات بالغة، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها داخل الحقول الزراعية المتاخمة للطريق الدائري بمركز الفيوم، نتيجة السرعة الزائدة ومحاولة السائق استعراض مهاراته.

سرعة واستعراض

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي ووقوع مصابين، وتبين من التحريات الأولية أن قائد السيارة كان يقوم بعمل حركات استعراضية "أكروبات" أثناء القيادة بسرعة جنونية، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده وانقلاب المركبة عدة مرات وتهشم أجزاء كبيرة منها.

نقل وتحقيقات

ودفع الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إسعاف لنقل المصابين فورًا إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، في حين كشفت معاينة العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن السبب الرئيسي للحادث هو الرعونة ومحاولة قائد المركبة استعراض مهارته على الطريق الحيوي الذي يربط المدينة بباقي المراكز، وتم إخطار نيابة مركز الفيوم التي تولت التحقيق في الواقعة.