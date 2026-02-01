بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، معرض "أهلًا رمضان" بنطاق حي العرب، وذلك لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية داخل أقسام المعرض المختلفة للاطلاع على جودة السلع ومستوى الأسعار.

كما حرص على إدارة حوار مفتوح مع المواطنين من زوار المعرض لاستطلاع آرائهم حول المعروضات والاستماع إلى مقترحاتهم لضمان رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وشملت قائمة أسعار السلع المطروحة بالمعرض طرح السكر بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وعرض دجاجتين بسعر 120 جنيهًا، وكيلو البط الفلاحي بـ 105 جنيهات، بينما سجل كيلو "اللحم المسكاري" 300 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكفتة 200 جنيه، وكيلو السجق 200 جنيه.