إعلان

الدجاجتان بـ 120 والسكر بـ 25.. مفاجآت "أهلًا رمضان" ببورسعيد (فيديو وصور)

كتب : طارق الرفاعي

09:15 م 01/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الدجاجتان بـ 120 والسكر بـ 25.. مفاجآت أهلًا رمضان ببورسعيد (3)
  • عرض 4 صورة
    الدجاجتان بـ 120 والسكر بـ 25.. مفاجآت أهلًا رمضان ببورسعيد (2)
  • عرض 4 صورة
    الدجاجتان بـ 120 والسكر بـ 25.. مفاجآت أهلًا رمضان ببورسعيد (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، معرض "أهلًا رمضان" بنطاق حي العرب، وذلك لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية داخل أقسام المعرض المختلفة للاطلاع على جودة السلع ومستوى الأسعار.

كما حرص على إدارة حوار مفتوح مع المواطنين من زوار المعرض لاستطلاع آرائهم حول المعروضات والاستماع إلى مقترحاتهم لضمان رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وشملت قائمة أسعار السلع المطروحة بالمعرض طرح السكر بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وعرض دجاجتين بسعر 120 جنيهًا، وكيلو البط الفلاحي بـ 105 جنيهات، بينما سجل كيلو "اللحم المسكاري" 300 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكفتة 200 جنيه، وكيلو السجق 200 جنيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد معرض أهلًا رمضان السلع الغذائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام
أخبار مصر

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام
بعد حجب "روبلوكس".. أحمد زاهر: حاولنا نقدم حاجة نفيد بيها المجتمع في لعبة
زووم

بعد حجب "روبلوكس".. أحمد زاهر: حاولنا نقدم حاجة نفيد بيها المجتمع في لعبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"