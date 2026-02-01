السويس - حسام الدين أحمد:

يتيح موقع مصراوي لقرائه خدمة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة السويس للفصل الدراسي الأول للعام 2025-2026، وذلك بالاسم ورقم الجلوس فور إعلانها رسميًا.

ويأتي ذلك عقب اعتماد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، نتيجة الامتحانات مساء اليوم الأحد، خلال اللقاء الذي جمعه بثريا منصور، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة أعمال إعلان النتائج.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس اضغط هنا