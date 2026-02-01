"شرفت".. برشلونة يرحب بحمزة عبد الكريم بطريقة خاصة

رسالة خاصة من النادي الأهلي لحمزة عبد الكريم بعد انتقاله لبرشلونة

احتفى الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني بضم اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، قادما من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للاعب وكتب: "آنست وشرفت يا حمزة، مرحبا بك في برشلونة".

وقال عبد الكريم في فيديو، تم نشره عبر الحساب الرسمي للفريق الإسباني: "أنا حمزة عبد الكريم بلعب مهاجم، وقادم من النادي الأهلي المصري".

وأضاف: "لدي طموحات كبيرة مع برشلونة، أتمنى أكون على قدر المسؤولية، وإن شاء الله أشارك في إسعاد الجماهير في الفترة المقبلة".

واختتم عبد الكريم تصريحاته: "ارتداء قميص برشلونة شرف كبير، أتمنى الصعود إلى الفريق الأول بالنادي في أقرب وقت".

أقرأ أيضًا:

رسالة خاصة من النادي الأهلي لحمزة عبد الكريم بعد انتقاله لبرشلونة

بينها اعتماد قرار "فيفا" للمنتخب.. 10 قرارات مهمة لاتحاد الكرة