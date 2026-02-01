مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

2 0
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 0
15:00

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
16:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 2
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"شرفت".. برشلونة يرحب بحمزة عبد الكريم بطريقة خاصة

كتب : يوسف محمد

07:13 م 01/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 6 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 6 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 6 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 6 صورة
    حمزة عبدالكريم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفى الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني بضم اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، قادما من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للاعب وكتب: "آنست وشرفت يا حمزة، مرحبا بك في برشلونة".

وقال عبد الكريم في فيديو، تم نشره عبر الحساب الرسمي للفريق الإسباني: "أنا حمزة عبد الكريم بلعب مهاجم، وقادم من النادي الأهلي المصري".

وأضاف: "لدي طموحات كبيرة مع برشلونة، أتمنى أكون على قدر المسؤولية، وإن شاء الله أشارك في إسعاد الجماهير في الفترة المقبلة".

واختتم عبد الكريم تصريحاته: "ارتداء قميص برشلونة شرف كبير، أتمنى الصعود إلى الفريق الأول بالنادي في أقرب وقت".

أقرأ أيضًا:

رسالة خاصة من النادي الأهلي لحمزة عبد الكريم بعد انتقاله لبرشلونة

بينها اعتماد قرار "فيفا" للمنتخب.. 10 قرارات مهمة لاتحاد الكرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبدالكريم برشلونة الإسباني النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو سعد يعلن اعتزاله الدراما التليفزيونية بعد عرض مسلسله القادم
زووم

عمرو سعد يعلن اعتزاله الدراما التليفزيونية بعد عرض مسلسله القادم
"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام
أخبار مصر

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام
قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
رسالة خاصة من النادي الأهلي لحمزة عبد الكريم بعد انتقاله لبرشلونة
رياضة محلية

رسالة خاصة من النادي الأهلي لحمزة عبد الكريم بعد انتقاله لبرشلونة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"