بعد وفاة 11 عاملاً.. نائب محافظ المنيا يتفقد موقع "حادث الصفا" ويطمئن على المصابين

كتب : جمال محمد

11:52 م 09/01/2026
المنيا-جمال محمد:

انتقل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، إلى موقع حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل تحمل عدداً من عمال المحاجر وسيارة نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم عند كمين الصفا، وذلك فور تلقي مركز السيطرة بلاغًا بوقوع الحادث، وذلك بتكليف من اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وتابع نائب المحافظ ميدانيًا أعمال الإسعاف والإنقاذ، يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأسفر الحادث عن إخلاء 9 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب 11 حالة وفاة، جرى نقل 8 حالات إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، و3 حالات إلى مستشفى الحميات .

وعقب ذلك، قام نائب المحافظ بزيارة تفقدية إلى مستشفى صدر المنيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجّهًا بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين مرفق الإسعاف وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

