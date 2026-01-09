إعلان

"مقارئ الجمهور" بالوادي الجديد تستقبل المواطنين لترسيخ التلاوة الصحيحة

كتب : محمد الباريسي

08:01 م 09/01/2026
    الاوقاف تنفذ برنامجا للتلاوة القرآنية الصحيحة بالوادي الجديد
    جماهير الوادي الجديد تشارك في برنامج مقارئ الجمهور
    جانب من فعاليات برنامج مقارئ الجمهور بالوادي الجديد
    تنفيذ برامج للتلاوة الصحيحة لرواد المساجد بالوادي الجديد
    مقارئ الجمهور بالمجمع الإسلامي الكبير بالخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت مساجد محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، فعاليات "مقارئ الجمهور" بجميع المساجد المحددة لها بمديرية الأوقاف، في أجواء إيمانية عكست الشغف بكتاب الله، وذلك في إطار الدور الدعوي والقرآني الذي تتولاه وزارة الأوقاف.

وأكد الشيخ رمضان يوسف مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، حرص المديرية على توفير الأجواء الإيمانية المناسبة لمدارسة القرآن الكريم وتجويده، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي وربط المجتمع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأوضح مدير أوقاف الوادي الجديد، أن هذه المقارئ تأتي تجسيدًا لتكامل الأدوار المؤسسية؛ إذ تهدف استراتيجية الوزارة إلى استعادة الدور الريادي للمسجد كمنارة للعلوم الشرعية، وتأصيل التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم بين جميع فئات المجتمع، وحماية النشء من اللحن في كلام الله، وهو ما تترجمه المديرية من خلال الإشراف المباشر على هذه الجلسات، وتوفير الأئمة المتخصصين لتوجيه الجمهور، والمراجعة المستمرة لضمان الارتقاء بمستوى الأداء القرآني العام.

وأضاف رمضان، أن المقارئ شهدت إقبالاً لافتاً من المواطنين، واجتمع رواد المساجد لتصحيح التلاوة وتدارس أحكامها، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء القرآني لعموم المصلين، وتُعَدُّ "مقارئ الجمهور" من أبرز البرامج القرآنية التي تتبنّاها وزارة الأوقاف، لما لها من أثرٍ بالغٍ في ربط الناس بالقرآن الكريم، وتوضيح مقاصده، وتحصينهم من الأفكار المغلوطة، ضمن منظومة دعوية شاملة تُرسّخ لقيم الوسطية والانتماء.

ولفت رمضان، إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة متكاملة لتفعيل دور المسجد كمنارة علمية وتثقيفية تخدم كافة فئات المجتمع.

مساجد الوادي الجديد مقارئ الجمهور الوادي الجديد

