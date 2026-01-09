"مقارئ الجمهور" بالوادي الجديد تستقبل المواطنين لترسيخ التلاوة الصحيحة

إصابة 16 حالة في حريق مخزن بـ "سنتريس".. ومحافظ المنوفية: لا خسائر في الأرواح

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت مساجد محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، فعاليات "مقارئ الجمهور" بجميع المساجد المحددة لها بمديرية الأوقاف، في أجواء إيمانية عكست الشغف بكتاب الله، وذلك في إطار الدور الدعوي والقرآني الذي تتولاه وزارة الأوقاف.

وأكد الشيخ رمضان يوسف مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، حرص المديرية على توفير الأجواء الإيمانية المناسبة لمدارسة القرآن الكريم وتجويده، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي وربط المجتمع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأوضح مدير أوقاف الوادي الجديد، أن هذه المقارئ تأتي تجسيدًا لتكامل الأدوار المؤسسية؛ إذ تهدف استراتيجية الوزارة إلى استعادة الدور الريادي للمسجد كمنارة للعلوم الشرعية، وتأصيل التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم بين جميع فئات المجتمع، وحماية النشء من اللحن في كلام الله، وهو ما تترجمه المديرية من خلال الإشراف المباشر على هذه الجلسات، وتوفير الأئمة المتخصصين لتوجيه الجمهور، والمراجعة المستمرة لضمان الارتقاء بمستوى الأداء القرآني العام.

وأضاف رمضان، أن المقارئ شهدت إقبالاً لافتاً من المواطنين، واجتمع رواد المساجد لتصحيح التلاوة وتدارس أحكامها، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء القرآني لعموم المصلين، وتُعَدُّ "مقارئ الجمهور" من أبرز البرامج القرآنية التي تتبنّاها وزارة الأوقاف، لما لها من أثرٍ بالغٍ في ربط الناس بالقرآن الكريم، وتوضيح مقاصده، وتحصينهم من الأفكار المغلوطة، ضمن منظومة دعوية شاملة تُرسّخ لقيم الوسطية والانتماء.

ولفت رمضان، إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة متكاملة لتفعيل دور المسجد كمنارة علمية وتثقيفية تخدم كافة فئات المجتمع.