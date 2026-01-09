عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد للقصوى

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

رفعت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات والوحدات المحلية تحسبًا لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مصحوبة بعواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وتزامنا مع تعرض المحافظة لرياح قوية مصحوبة بأتربة في بعض المناطق المتفرقة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع التأكيد على جاهزية غرف العمليات للتعامل الفوري مع أي طارئ.

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتفعيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات على مدار الساعة لمتابعة تطورات حالة الطقس وتلقي بلاغات المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات ووحدات الإسعاف والجهات الخدمية الحيوية؛ لضمان سرعة التدخل في حال وقوع أي حوادث ناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية أو التقلبات الجوية.

كما قال المحافظ، في بيان إعلامي له، اليوم الجمعة، إنه جرى تكليف شركات الكهرباء ومياه الشرب والاتصالات والوحدات المحلية بتجهيز فرق طوارئ ميدانية لمواجهة الأعطال المحتملة، والتأكد من توافر المعدات والاحتياجات الفنية اللازمة لاستمرار الخدمة للمواطنين.

وأشار الزملوط، إلى التشديد على تجهيز المعدات الثقيلة واللوادر لرفع الأتربة ومخلفات العواصف من الطرق، وتكثيف تواجد فرق المرور على الطرق السريعة والداخلية لتنظيم الحركة والحد من الحوادث.

كما ناشدت المحافظة المواطنين الحد من التحركات غير الضرورية خلال فترات ذروة العواصف الترابية، خاصة على الطرق السريعة، حفاظًا على سلامتهم.

كما طالبت السائقين بالالتزام بالتعليمات المرورية وتخفيض السرعة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، مع الاستعداد لاحتمالات انعدام أو ضعف الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة.

كما أكد المحافظ، التعاون الكامل بين الجهات التنفيذية والأمنية والصحية والخدمية؛ لضمان مرور موجة الطقس السيئ بأقل خسائر ممكنة، مع استعداد المحافظة لاتخاذ أي إجراءات إضافية إذا تطلبت الظروف ذلك.