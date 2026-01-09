ينقل 220 ألف راكب يوميًا.. 15 معلومة عن مشروع تطوير ترام الإسكندرية (صور)

كتب - عبدالرحمن القرشي:

شهد مهرجان السياحة الرياضية بمدينة بورت غالب بمرسى علم، المقام خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير الجاري، مراسم تكريم المتسابقين الفائزين في منافسات الترايثلون، والتي شملت سباقات السباحة والدراجات والجري، وسط مشاركة متميزة وتنظيم احترافي يعكس مكانة الحدث على المستويين المحلي والدولي.

وأُقيمت منافسات الترايثلون تحت رعاية اللواء الإعلامي أحمد ناصر، مؤسس ورئيس الاتحاد، وبحضور اللواء أحمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والأستاذة نادية صبحي، عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد عبد المنعم، المدير التنفيذي للاتحاد، والأستاذ محمود جمعة، المدير المالي للاتحاد.

كما حضر مراسم التكريم الدكتور وائل الجندي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي بورت غالب والمدير التنفيذي للمهرجان، والأستاذ فراج عبد المقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ولفيف من الشخصيات العامة.

ويُقام مهرجان السياحة الرياضية ببورت غالب تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر، وبرعاية مجموعة ماك القابضة للاستثمار، المطور الرئيسي لمدينة بورت غالب، برئاسة المهندس حسام الخرافي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وبمشاركة الاتحاد المصري للشوفوكان تحت التأسيس والاتحاد المصري للترايثلون.

ويعكس المهرجان الدور الفعّال الذي تقوم به مجموعة ماك القابضة في دعم الرياضة المصرية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لجذب السياحة وتنشيطها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف تعظيم دور السياحة كأحد روافد التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد اللواء أحمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للترايثلون، أن مهرجان السياحة الرياضية ببورت غالب يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الرياضة والسياحة، مشيرًا إلى أن تنظيم منافسات الترايثلون في مواقع سياحية عالمية يسهم في إبراز المقومات الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر.

وأضاف حسام الدين أن الاتحاد يحرص على دعم مثل هذه الفعاليات النوعية التي تساهم في اكتشاف المواهب الرياضية، ورفع كفاءة اللاعبين، وتعزيز الحضور المصري على خريطة البطولات الرياضية الدولية، مؤكدًا أن التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لاستدامة هذه النجاحات خلال السنوات المقبلة.

ويُعد مهرجان السياحة الرياضية بمدينة بورت غالب أحد أبرز الفعاليات السنوية التي تجمع بين الرياضة والسياحة في مصر، حيث يضم باقة متنوعة من الأنشطة والمسابقات الرياضية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية والمستويات، إلى جانب فعاليات ترفيهية وسياحية مصاحبة.

ويسهم المهرجان في تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة، والترويج لمدينة بورت غالب كوجهة متكاملة قادرة على استضافة الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية، بما يعزز مكانة البحر الأحمر على خريطة السياحة الرياضية العالمية.