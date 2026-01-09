محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد مستشفى الكرنك الدولي (صور)

أمواج عالية ورياح قوية على شواطئ بورسعيد.. والسلطات في حالة تأهب (فيديو

الأقصر - محمد محروس:

أدى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صلاة الجمعة بمسجد نور الإسلام بمستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، حيث جاءت خطبة الجمعة بعنوان "قيمة الاحترام"، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحيم محمود، مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر.

وتناولت الخطبة أهمية التحلي بقيم الاحترام في التعامل بين أفراد المجتمع، ودورها في ترسيخ مبادئ الأخلاق والتعايش السلمي، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك يقوم على المحبة والتعاون.

وحضر الصلاة اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، والدكتور محمد شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وحاتم جابر سلامة، سكرتير مدينة الأقصر، إلى جانب قيادات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وعقب الصلاة، التقى محافظ الأقصر بعدد من المواطنين والعاملين بالمستشفى، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين ودعم الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، خاصة في القطاع الصحي.