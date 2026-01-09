إعلان

محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد مستشفى الكرنك الدولي (صور)

كتب : محمد محروس

03:15 م 09/01/2026
الأقصر - محمد محروس:

أدى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صلاة الجمعة بمسجد نور الإسلام بمستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، حيث جاءت خطبة الجمعة بعنوان "قيمة الاحترام"، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحيم محمود، مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر.

وتناولت الخطبة أهمية التحلي بقيم الاحترام في التعامل بين أفراد المجتمع، ودورها في ترسيخ مبادئ الأخلاق والتعايش السلمي، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك يقوم على المحبة والتعاون.

وحضر الصلاة اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، والدكتور محمد شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وحاتم جابر سلامة، سكرتير مدينة الأقصر، إلى جانب قيادات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وعقب الصلاة، التقى محافظ الأقصر بعدد من المواطنين والعاملين بالمستشفى، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين ودعم الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، خاصة في القطاع الصحي.

المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر صلاة الجمعة مسجد نور الإسلام مستشفى الكرنك الدولي

