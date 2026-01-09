مصرع ربة منزل وطفلتها وإصابة الزوج في تسرب غاز ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، وأُصيب رب الأسرة بحالة حرجة، إثر تسرب غاز داخل منزلهم بقرية العواونة التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفى إهناسيا التخصصي، بوصول "صباح ر. أ"، 35 عامًا، وطفلتها "مودة أ. خ"، 3 أعوام، جثتين هامدتين، حيث جرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى نقل المصاب "أيمن خ. أ"، 38 عامًا، إلى قسم العناية المركزة، ووضعه على جهاز تنفس صناعي نظرًا لخطورة حالته الصحية.

وتشير التحريات الأولية إلى أن سبب الحادث هو تسرب غاز داخل المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.