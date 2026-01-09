إعلان

"كانت حامل".. حبس عامل 4 أيام بتهمة قتل زوجته في أبو تشت بقنا

كتب : مصراوي

01:14 م 09/01/2026

سجن- أرشيفية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته الحامل إثر تعديه عليها بالضرب داخل منزلهما بقرية الكرنك التابعة لمركز أبو تشت.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت، يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر، حامل، داخل منزلها بالقرية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو تشت، وبندب الطبيب الشرعي تبين وجود شبهة جنائية وآثار تعدٍ بالضرب على الجثمان.

وكشفت التحريات أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة على خلفية خلافات زوجية، حيث تعدى على زوجته بالضرب ما أدى إلى وفاتها.

تم ضبط المتهم، وبعرضه على جهات التحقيق قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.

النيابة العامة محافظة قنــا الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا مستشفى أبو تشت جريمة قتل

