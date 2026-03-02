إعلان

وول ستريت جورنال: لاريجاني يسعى لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن


كتب- محمد أبو بكر:

06:53 ص 02/03/2026

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاري

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وعرب، قولهم إن وزير الخارجية الإيراني علي لاريجاني يسعى إلى استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، في محاولة لاحتواء التصعيد وفتح مسار دبلوماسي جديد بين الجانبين.

وبحسب المصادر، فإن التحركات الإيرانية تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الدولية المتزايدة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن إيران شنت هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في بغداد ومرفأ في البحرين، ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة الإيرانيين.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام العراقية، استهدفت طائرتان مسيرتان قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد الدولي، حيث سقطت إحدى الطائرات داخل المجمع، فيما تم إسقاط الثانية قبل أن تتسبب في أضرار.

