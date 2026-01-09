بني سويف تستعد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول غدًا

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، انتهاء المديرية من استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا السبت.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن أكثر من 570 ألف طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم سيؤدون الامتحانات، بواقع: 325 ألفًا و231 تلميذًا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية، 162 ألفًا و156 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي، 39 ألفًا و375 طالبًا وطالبة بصفوف النقل في التعليم الثانوي العام (الأول والثاني)، 49 ألفًا و257 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني من التعليم الفني.

وشددت وكيل الوزارة على مراجعة تجهيز اللجان من حيث النظافة العامة، والإضاءة الجيدة، والتهوية المناسبة، وتوفير الأثاث المدرسي الملائم، مع التأكيد على تواجد الزائرين الصحيين ومشرفي الأدوار داخل اللجان طوال فترة الامتحانات، والالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة.

وأكدت "الهواري" ضرورة تواجد الملاحظين قبل بدء اللجان بوقت كافٍ، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تخل بسير الامتحانات داخل اللجان، سواء للطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.

كما شددت أمل الهواري على التزام جميع الملاحظين بالتوقيع على إقرارات الموانع قبل بدء أعمال الامتحانات، والتوقيع على كشوف الملاحظة مسبقًا، وعدم السماح بإجراء أي تعديلات مخالفة، بما يسهم في إحكام منظومة العمل داخل اللجان وتحقيق الانضباط الكامل.