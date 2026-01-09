إعلان

التحقيقات: لا حالات تسمم أخرى بالمنطقة واستمرار البحث في وفاة أسرة بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:16 ص 09/01/2026

مستشفى ناصر العام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أوضحت التحقيقات في حادث اشتباه إصابة أسرة بالتسمم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن المنطقة لم تشهد أي حالات تسمم أخرى، ما يجعل البحث عن سبب الوفاة مستمرًا.

الحادث أسفر عن وفاة الأب ونجليه، وإصابة الأم وابن آخر. وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: محمد ع م، 50 سنة، محفظ قرآن، الأب، وأحمد م ع م، 21 سنة، وحفصة م ع، 18 سنة، الأبناء المتوفين.

أما المصابون فهم: زينب م ع، 47 سنة، الأم، وحمزة م ع، 13 سنة، الابن، وقد نُقلوا جميعًا إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية، ووُضع كل من الأم والابن تحت الملاحظة في العناية المركزة.

وقررت جهات التحقيق انتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثامين بعد العثور على بقايا وجبة كفتة، للتأكد من سبب الوفاة بدقة وما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية، على أن يتم التصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال التشريح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى ناصر العام تسمم غذائي شبرا الخيمة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

عادل حقي يوضح: "ابنة أخويا هى اللي اتوفت وأنا معنديش أولاد" (فيديو)
زووم

عادل حقي يوضح: "ابنة أخويا هى اللي اتوفت وأنا معنديش أولاد" (فيديو)
"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات
رياضة عربية وعالمية

"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات
بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
زووم

بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
شئون عربية و دولية

بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع