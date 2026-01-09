القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أوضحت التحقيقات في حادث اشتباه إصابة أسرة بالتسمم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن المنطقة لم تشهد أي حالات تسمم أخرى، ما يجعل البحث عن سبب الوفاة مستمرًا.

الحادث أسفر عن وفاة الأب ونجليه، وإصابة الأم وابن آخر. وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: محمد ع م، 50 سنة، محفظ قرآن، الأب، وأحمد م ع م، 21 سنة، وحفصة م ع، 18 سنة، الأبناء المتوفين.

أما المصابون فهم: زينب م ع، 47 سنة، الأم، وحمزة م ع، 13 سنة، الابن، وقد نُقلوا جميعًا إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية، ووُضع كل من الأم والابن تحت الملاحظة في العناية المركزة.

وقررت جهات التحقيق انتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثامين بعد العثور على بقايا وجبة كفتة، للتأكد من سبب الوفاة بدقة وما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية، على أن يتم التصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال التشريح.