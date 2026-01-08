بآلي وحشيش.. كواليس سقوط "مزارع الزيتون" في قبضة أمن جنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بمعاقبة فلسطيني الجنسية، مقيم بمدينة نويبع، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة، وحيازة سلاح ناري آلي وذخيرة بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود أحداث القضية إلى 12 أغسطس الماضي، أثناء قيام دورية أمنية بمدينة نويبع بحملة تفقدية لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية، وذلك بمنطقة الديونة بدائرة القسم.

وأثناء الحملة، اشتبهت القوة الأمنية في سيارة متوقفة على جانب الطريق، تحمل رقم «ج. ن. ف – 2593»، وبداخلها أحد الأشخاص. وبالاقتراب منه، عُثر بحوزته على مبلغ مالي كبير، كما تبين وجود سلاح ناري آلي على الكرسي الخلفي للسيارة، يظهر منه فم ماسورة السلاح.

المضبوطات والاعترافات

وبسؤال المتهم عن تحقيق الشخصية، أفاد بأنه فلسطيني الجنسية، ويعمل بأحد مزارع الزيتون في منطقة البرث بشمال سيناء.

وأسفر التفتيش عن ضبط مبلغ مالي قدره 18,325 جنيهًا، وسلاح آلي سريع الطلقات عيار 7.62×39، وخزنة بداخلها 10 طلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى هاتف محمول، وقطعة كبيرة من مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، وأن المبلغ المالي من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، بينما كانت قطعة الحشيش بقصد التعاطي.

وتبين أن السيارة مستأجرة من أحد معارض السيارات بشمال سيناء، لاستخدامها في التنقل بين شمال وجنوب سيناء، وتسهيل عملية توزيع المواد المخدرة، كما أفاد المتهم بعدم حمله رخصة قيادة.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2799 لسنة 2025 جنح نويبع، وبالعرض على جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام بنويبع حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة القضية مع مراعاة التجديد، والتحفظ على المضبوطات والسيارة، والاستعلام من إدارة المرور عن تراخيص السيارة ومالكها، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة.

وجرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات بجنوب سيناء، وقُيدت برقم 1081 لسنة 2025 كلي جنوب سيناء، وبعد حجزها للنطق بالحكم، أصدرت المحكمة في جلسة اليوم حكمها المتقدم بالسجن المشدد والغرامة.