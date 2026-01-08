محافظ المنيا يتفقد عددًا من الميادين بوسط المدينة -صور

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددًا من الميادين والمناطق الحيوية بمدينة المنيا، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الهوية البصرية والارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة، بما يحقق بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

وخلال جولته الميدانية، تفقد المحافظ إحدى الحدائق العامة بشارع طه حسين بحي شمال المدينة، موجّهًا الوحدة المحلية بالاهتمام بنظافة المكان، والعمل على تطوير المشهد البصري، إلى جانب دراسة توسعة الطريق الجانبي بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتسهيل الحركة المرورية.

كما شملت الجولة تفقد ميدان شلبي بحي غرب المدينة، تمهيدًا لتطويره ورفع كفاءته، مع دراسة توسعة الطريق في الاتجاهين ذهابًا وإيابًا، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالحي، في إطار خطة متكاملة لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده ميدان شلبي، استمع اللواء كدواني إلى شكوى أحد قاطني المنطقة، والتي عبّر خلالها عن رغبة أهالي الحي في تطوير الميدان والحديقة الملحقة به، ومنع أي تجاوزات أو ممارسات سلبية داخلها، بما يحافظ على الطابع الحضاري للمكان ويضمن الاستفادة منه كمتنفس آمن للأسر والأطفال.

ووجّه محافظ المنيا بدراسة الشكوى على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الميدان والحديقة، ومنع أي تعديات أو مخالفات، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان الالتزام، تنفيذًا لخطة المحافظة في الارتقاء بالمناطق العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين

وأكد محافظ المنيا أن أعمال التطوير تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف الحفاظ على الهوية البصرية للمدينة، وتعزيز عناصر الجمال الحضاري، مع مراعاة البعد المروري والبيئي، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة وسرعة تنفيذ الأعمال وفق المعايير المعتمدة.