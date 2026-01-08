60 دقيقة رعب لرجل وست ستات.. تفاصيل نجاة 7 أرواح من موت محقق بالمنوفية

نجت ست سيدات ورجل، صباح اليوم الخميس، من حادث مأساوي بعد انقلاب قارب صغير بهم في مياه نهر النيل بقرية جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، دون وقوع إصابات.

وقع الحادث أثناء إبحار القارب لمسافة لا تتجاوز 20 مترًا من شاطئ الجزيرة، متجهًا إلى مزارع الجبل للعمل، في نحو الخامسة والنصف صباحًا، قبل انقشاع ظلمة الليل وأثناء انتشار شبورة كثيفة حجبت الرؤية بشكل شبه كامل.

وبحسب روايات الأهالي، فإن المعدية الرئيسية لم تبدأ عملها في ذلك التوقيت المبكر، إذ يتطلب تشغيلها تجمع عدد من الشباب لدفعها، ومع استعجال المجموعة للحاق بأعمالهم في مواعيدها المحددة، قررت ست سيدات، بينهن صبية تبلغ من العمر 15 عامًا، استقلال قارب صغير برفقة الصياد "قائد القارب"، لعبور نهر النيل "فرع رشيد" والذي يبلغ عرضه 150 متر تقريبًا.

وخلال محاولة العبور، دفعت حركة المياه القارب فور مروره من نطاق المعدية، ليصطدم بـ"الجنزير" الخاص بها، ما أدى إلى انقلابه رأسًا على عقب في لحظات.

وتدخلت العناية الإلهية لتنقذ الجميع من الغرق، حيث تمكنوا من التمسك بالقارب المقلوب، وأطلقوا استغاثاتهم حتى انتبه ركاب المعدية والأهالي، الذين سارعوا إلى موقع الحادث ونجحوا، بعد نحو ساعة، في انتشالهم جميعًا أحياء.

وبدأ الأهالي في تغطية الناجين بالبطاطين، ونقلهم بسيارات خاصة إلى منازلهم، فيما وصلت سيارة الإسعاف عقب إخطار مرفق الإسعاف، إلا أن الحالة الصحية للجميع كانت مستقرة ولا تستدعي النقل إلى المستشفى.

أحمد ماهر، نجل صاحب القارب، أوضح لموقع مصراوي أن والده أصيب في الحادث بنزلة برد شديدة انتقل بعدها للفحص الطبي، مؤكدًا: "البنت الصغيرة اصطدمت بالجنزير وسقطت أولاً، ما دفع والدي للإمساك بها في المياه وتمكن من تثبيتها بجوار القارب، حتى نجح صاحب مركب آخر في الوصول وانتشالهم جميعًا"، وأشار إلى بعض هواتف الركاب فُقدت في المياه عقب السقوط، لكن سلامتهم كانت أهم وعناية الله شملتهم.

