كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادات مصر للتعامل مع إطالة أمد الحرب الإيرانية - الأمريكية لفترات طويلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم: بنتحرك إزاي؟ مكناش بنشتغل بسياسة رد الفعل.. قررنا أن ندبر إمكانيات الدولة من الطاقة بعد حرب غزة واستقدمنا سفن تغييز وسددنا مستحقات أجانب، وعملنا عقود لاستقدام شحنات بأسعار كويسة، وده لفترة طويلة لقدام، وده خلانا قادرين نتعامل مع هذا الأمر، لدينا الإمدادات وبطمن المواطنين.

وتابع رئيس الوزراء: "محدش عارف أمد هذا النزاع، فيه تأثر في سلاسل الإمداد، ومشكلة في حركة السفن نفسها، وممرات ملاحية شبه متوقفة، ومنشآت بتنتج الغاز متوقفة، والحمد لله معندناش تأثر، مفيش كهرباء بتقطع ولا هنوقف ضخ للمصانع".

