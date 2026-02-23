أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 23 فبراير حتى السبت 28 فبراير 2026، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا باردًا إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يعود للبرودة ليلًا.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من غدا الاثنين، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت الهيئة أن فرص سقوط الأمطار تمتد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تكون متوسطة وقد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد يصاحبها نشاط رعدي على فترات متقطعة. كما تمتد فرص الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وأجزاء من بني سويف والفيوم، مع احتمالية أن تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تقدر بنحو 30%.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء 24 فبراير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع نشاط رياح يستمر من الثلاثاء حتى السبت على أغلب المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 20 و22 درجة مئوية خلال الأسبوع، بينما تسجل السواحل الشمالية ما بين 17 و20 درجة. وفي شمال الصعيد تتراوح العظمى بين 21 و23 درجة، فيما تسجل جنوب الصعيد ما بين 24 و26 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى ليلًا على مختلف الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن هذه التوقعات تأتي وفقًا لأحدث خرائط الطقس، مع متابعة مستمرة للتحديثات في حال حدوث أي تغيرات، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.