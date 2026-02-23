إعلان

مصرع طالبة أسفل عجلات القطار في بني سويف

كتب : مصراوي

09:37 ص 23/02/2026

مصرع طالبة أسفل عجلات القطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


بني سويف- حمدي سليمان:

لقيت طالبة جامعية مصرعها أسفل عجلات القطار، أمام مزلقان مدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، صباح اليوم الإثنين.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع "ن. م. ع"، طالبة بكلية التربية الرياضية، أسفل عجلات القطار أمام مزلقان مدينة الواسطى أثناء عبورها من مكان غير مخصص للمشاة.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طالبة أسفل عجلات القطار بني سويف مصرع طالبة أسفل عجلات القطار في بني سويف القطار أمن بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفاض ضغط الدم أثناء الصيام.. أعراض صامتة يجب مراقبتها
رمضان ستايل

انخفاض ضغط الدم أثناء الصيام.. أعراض صامتة يجب مراقبتها
من الألم إلى الفرح.. هاني يونس يكشف لـ"كلم ربنا" ابتلاءاته مع بناته الأربع
أخبار وتقارير

من الألم إلى الفرح.. هاني يونس يكشف لـ"كلم ربنا" ابتلاءاته مع بناته الأربع
الأرصاد تكشف طقس الأسبوع حتى 28 فبراير وأمطار وانخفاض الحرارة
أخبار مصر

الأرصاد تكشف طقس الأسبوع حتى 28 فبراير وأمطار وانخفاض الحرارة
أزمة الخرائط تحيي خلاف "خور عبدالله" بين العراق والكويت
شئون عربية و دولية

أزمة الخرائط تحيي خلاف "خور عبدالله" بين العراق والكويت
من الكمبوند إلى الحواري.. 5 وقائع صادمة هزت أول أيام رمضان
أخبار وتقارير

من الكمبوند إلى الحواري.. 5 وقائع صادمة هزت أول أيام رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس خامس أيام رمضان.. تحذير من حالة عدم استقرار وأمطار تصل القاهرة
أزمة بين العراق والكويت.. واستعدادات إيران للحرب وتراجع ترامب عن هجومه- (العالم في رمضان)