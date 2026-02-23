مصرع طالبة أسفل عجلات القطار في بني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

لقيت طالبة جامعية مصرعها أسفل عجلات القطار، أمام مزلقان مدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، صباح اليوم الإثنين.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع "ن. م. ع"، طالبة بكلية التربية الرياضية، أسفل عجلات القطار أمام مزلقان مدينة الواسطى أثناء عبورها من مكان غير مخصص للمشاة.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.