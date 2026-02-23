منذ 3 أسابيع.. ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى له مع انخفاض الدولار



وكالات

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، اليوم الإثنين، مع انخفاض الدولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 5163.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:10 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 2% إلى 5184.90 دولار.

و انخفض الدولار بعد أن اعتبر المتعاملون قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بمثابة دعم للنمو العالمي، لكن حالة الارتباك وخطر نشوب صراع في الشرق الأوسط حد من هذه التحركات.

وقال متعاملون، إن السوق الصينية مغلقة في البر الرئيسي بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات، ومن المقرر استئناف التداول غدا الثلاثاء.

وأضعف قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قدرته على التهديد بفرض رسوم جمركية في أي لحظة، لكنه لن ينهي حالة عدم اليقين التي تُقلق الشركاء التجاريين أو الشركات.

قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، إن أيا من الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لم تعلن عن خطط للانسحاب منها بعد صدور الحكم.

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر من المتوقع في الربع الأخير، إذ سجل الإنفاق الحكومي أكبر انخفاض له منذ عام 1972 بسبب الإغلاق الذي حدث العام الماضي، لكن الإنفاق المستقر للمستهلكين والشركات أكد متانة الاقتصاد.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا أن يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وأشارت إيران إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، في محاولة لتجنب هجوم أمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 87.10 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.2% إلى 2182.60 دولار للأونصة، بينما زاد البلاديوم 0.5% 1753.75 دولار، وفقا للغد.