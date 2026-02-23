سفارة روسيا بكوريا الجنوبية: وضع اللافتات على المباني ممارسة شائعة



وكالات

أكدت السفارة الروسية في كوريا الجنوبية، تعليقا على طلب سيئول بإزالة لافتة "النصر سيكون لنا" من على جدار مبنى السفارة، أن وضع اللافتات والشعارات على أراضي السفارة هو ممارسة شائعة.

وذكرت السفارة، أن وضع مختلف اللافتات وغيرها من المواد على أراضي السفارة هو ممارسة شائعة.

وأشارت إلى أن اللافتة تم تعليقها بمناسبة أعياد شهر فبراير، يوم الدبلوماسي ويوم حماة الوطن، وسيتم تفكيكها بعد انتهاء الاحتفالات، قائلة: "لأسباب فنية، فإن هذه اللافتة غير مخصصة للاستخدام طويل الأمد".

وصرحت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في وقت سابق من يوم الأحد، أنها طالبت السفارة الروسية بإزالة لافتة "النصر سيكون لنا" من المبنى في سيئول.

وأوضحت أن الحكومة الكورية "تلتزم باستمرار" بالموقف القائل بأن العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا عمل غير قانوني، وفقا لروسيا اليوم.