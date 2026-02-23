إعلان

سفارة روسيا بكوريا الجنوبية: وضع اللافتات على المباني ممارسة شائعة

كتب : مصراوي

09:09 ص 23/02/2026

سفارة روسيا بكوريا الجنوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكدت السفارة الروسية في كوريا الجنوبية، تعليقا على طلب سيئول بإزالة لافتة "النصر سيكون لنا" من على جدار مبنى السفارة، أن وضع اللافتات والشعارات على أراضي السفارة هو ممارسة شائعة.

وذكرت السفارة، أن وضع مختلف اللافتات وغيرها من المواد على أراضي السفارة هو ممارسة شائعة.

وأشارت إلى أن اللافتة تم تعليقها بمناسبة أعياد شهر فبراير، يوم الدبلوماسي ويوم حماة الوطن، وسيتم تفكيكها بعد انتهاء الاحتفالات، قائلة: "لأسباب فنية، فإن هذه اللافتة غير مخصصة للاستخدام طويل الأمد".

وصرحت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في وقت سابق من يوم الأحد، أنها طالبت السفارة الروسية بإزالة لافتة "النصر سيكون لنا" من المبنى في سيئول.

وأوضحت أن الحكومة الكورية "تلتزم باستمرار" بالموقف القائل بأن العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا عمل غير قانوني، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفارة روسيا بكوريا الجنوبية روسيا كوريا الجنوبية وضع اللافتات على السفارة الروسية بكوريا الجنوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أزمة الخرائط تحيي خلاف "خور عبدالله" بين العراق والكويت
شئون عربية و دولية

أزمة الخرائط تحيي خلاف "خور عبدالله" بين العراق والكويت
تجاريًا.. كيف يصنّف كبار المشتركين في نظام عدادات الكهرباء "أبو كارت"؟
أخبار مصر

تجاريًا.. كيف يصنّف كبار المشتركين في نظام عدادات الكهرباء "أبو كارت"؟
منذ 3 أسابيع.. ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى له مع انخفاض الدولار
اقتصاد

منذ 3 أسابيع.. ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى له مع انخفاض الدولار
نتنياهو: زيارة رئيس وزراء الهند إلى إسرائيل تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

نتنياهو: زيارة رئيس وزراء الهند إلى إسرائيل تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط
من الكمبوند إلى الحواري.. 5 وقائع صادمة هزت أول أيام رمضان
أخبار وتقارير

من الكمبوند إلى الحواري.. 5 وقائع صادمة هزت أول أيام رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس خامس أيام رمضان.. تحذير من حالة عدم استقرار وأمطار تصل القاهرة
أزمة بين العراق والكويت.. واستعدادات إيران للحرب وتراجع ترامب عن هجومه- (العالم في رمضان)