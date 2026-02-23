قائد الجيش الإيراني: سندافع عن استقلال إيران ووحدة أراضيها حتى آخر نفس



وكالات

قال اللواء أمير حاتمي، خلال مراسم تخريج طلاب "دافوس"، إن العدو يسعى إلى إضعاف إيران تدريجيا وإرهاق الشعب واستنزافه، مشددا على عدم السماح بابتلاع إيران الكبرى.

أضاف اللواء حاتمي، أنه في الظروف الراهنة، تقع على عاتق الجيش مسؤولية حاسمة بلا شك، مشيرا إلى أن الأعداء يدعون أنهم لا يهزمون، لكن هذا ادعاء كاذب.

وأوضح أن العدو الولايات المتحدة قد خاض حربا لمدة 20 عاما في فيتنام وأفغانستان، وفي النهاية خرج مذلولا، وحدث الأمر نفسه له في العراق، وهو لم يكن يتصور أنه، رغم إرساله حاملات طائرات وسائر الأسلحة، سيواجه هذا القدر من الصلابة.

وتابع حاتمي: أن العدو يظن أننا في موقع ضعف وأنه في موقع قوة، لكنه مخطئ؛ فإيران الكبرى ليست قابلة للابتلاع، واليوم يوجد في إيران ملايين الجنود المستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل الوطن.

ولفت إلى أن العدو يسعى إلى فرض كلفة المساس بوحدة الأراضي علينا كما فعل مع بعض دول المنطقة، لكن عليه أن يعلم أن الشعب الإيراني سيقف بكل عزيمة ولن يسمح بتنفيذ هذا المخطط الخبيث، قائلا: "نحن في الجيش سندافع عن استقلال إيران ووحدة أراضيها حتى آخر نفس".

ويتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، حيث كثفت واشنطن وجودها العسكري بالمنطقة منذ أواخر يناير 2026، عبر نشر مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقوات جوية وصاروخية إضافية، في إطار مواجهة مع طهران على خلفية برنامجها النووي ودعمها للوكلاء في المنطقة.

في المقابل تلوح إيران باستهداف قواعد أمريكية إذا تعرضت لعمل عسكري، مع استمرار مفاوضات نووية متوترة تشكل بدورها مصدر ضغط وتصعيد متبادل، وفقا لروسيا اليوم.