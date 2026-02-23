مباريات الأمس
"مفيش تهاون".. هل يستمر شيكو بانزا في عقوبة التأديب قبل مواجهة زد؟

كتب : محمد خيري

08:00 ص 23/02/2026
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن غياب الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق، عن مواجهة حرس الحدود الماضية في مسابقة الدوري المصري الممتاز لم يكن بداعي الإصابة، كما تردد.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 34 نقطة.

وأوضح المصدر أن اللاعب أبلغ الجهاز الطبي قبل المباراة بأنه يعاني من إصابة عضلية، إلا أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أثبتت عدم صحة شكواه، ما وضعه في موقف حرج أمام الجهاز الفني.

وأشار إلى أن المدير الفني معتمد جمال قرر استبعاد اللاعب من اللقاء كإجراء تأديبي، في إطار فرض حالة من الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق، والتأكيد على عدم التهاون في مثل هذه الأمور خلال المرحلة الحالية من الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد إف سي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق لاستعادة توازنه وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

