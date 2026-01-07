وكيل صحة الإسكندرية يُحيل عاملين بمستشفى العامرية العام للتحقيق -صور

قرر وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور محمد يحيى بدران، إحالة عدد من العاملين بمستشفى العامرية العام إلى الشئون القانونية للتحقيق، وذلك عقب جولة مرورية مفاجئة أجراها اليوم الأربعاء، كشفت عن غياب الانضباط الإداري وسوء حالة النظافة خلال عطلة الإجازة الرسمية.

مخالفات بمستشفى العامرية

ورصد وكيل الوزارة، خلال جولته التي رافقه خلالها وكيل المديرية الدكتور أحمد بحلاق، قصورًا في الإشراف على أعمال الأمن والنظافة بمستشفى العامرية العام، بالإضافة إلى تراكم "الكهنة" والتجهيزات الراكدة في الممرات؛ ووجّه بدران بتشكيل لجنة مختصة لوضع خطة عاجلة لإزالة كافة السلبيات، مع التشديد على محاسبة المقصرين دون تهاون لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين.

إجراءات فورية

ووجّه وكيل الوزارة بـاتخاذ إجراءات فورية، شملت إحالة جميع المقصرين إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة دون تهاون، تكليف لجنة مختصة بوضع خطة قصيرة الأجل لإزالة جميع السلبيات ومعالجة أوجه القصور، وإلزام إدارة المستشفى بسرعة إعادة الانضباط ورفع كفاءة بيئة العمل.

إشادة بمستشفى الجمهورية العام

في سياق متصل استكمل وكيل الوزارة جولته بالمستشفيات وأثنى على مستوى الأداء والانضباط داخل مستشفى الجمهورية العام، حيث أشاد بجهود إدارة المستشفى بقيادة الدكتور النادي النادي يوسف، وما شهده المستشفى من تحسن ملموس في أعمال الصيانة والنظافة والالتزام الإداري للطاقم الطبي خلال فترة الإجازة.

وشملت الجولة أيضًا تفقد مستشفيات "جمال حمادة"، و"صدر كوم الشقافة"، و"أطفال فوزي معاذ"، للتأكد من انتظام فرق العمل.

متابعة المنظومة الصحية

وأكد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة، أن الجولات المفاجئة ستستمر بكثافة ودون إخطار مسبق، لدعم النماذج المتميزة والمحاسبة الفورية لأي تقصير، بما يضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية في محافظة الإسكندرية.