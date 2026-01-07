إعلان

وكيل صحة الإسكندرية يُحيل عاملين بمستشفى العامرية العام للتحقيق -صور

كتب : محمد البدري

02:15 م 07/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد المستشفيات_3
  • عرض 3 صورة
    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد المستشفيات ٤_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور محمد يحيى بدران، إحالة عدد من العاملين بمستشفى العامرية العام إلى الشئون القانونية للتحقيق، وذلك عقب جولة مرورية مفاجئة أجراها اليوم الأربعاء، كشفت عن غياب الانضباط الإداري وسوء حالة النظافة خلال عطلة الإجازة الرسمية.

مخالفات بمستشفى العامرية

ورصد وكيل الوزارة، خلال جولته التي رافقه خلالها وكيل المديرية الدكتور أحمد بحلاق، قصورًا في الإشراف على أعمال الأمن والنظافة بمستشفى العامرية العام، بالإضافة إلى تراكم "الكهنة" والتجهيزات الراكدة في الممرات؛ ووجّه بدران بتشكيل لجنة مختصة لوضع خطة عاجلة لإزالة كافة السلبيات، مع التشديد على محاسبة المقصرين دون تهاون لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين.

إجراءات فورية

ووجّه وكيل الوزارة بـاتخاذ إجراءات فورية، شملت إحالة جميع المقصرين إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة دون تهاون، تكليف لجنة مختصة بوضع خطة قصيرة الأجل لإزالة جميع السلبيات ومعالجة أوجه القصور، وإلزام إدارة المستشفى بسرعة إعادة الانضباط ورفع كفاءة بيئة العمل.

إشادة بمستشفى الجمهورية العام

في سياق متصل استكمل وكيل الوزارة جولته بالمستشفيات وأثنى على مستوى الأداء والانضباط داخل مستشفى الجمهورية العام، حيث أشاد بجهود إدارة المستشفى بقيادة الدكتور النادي النادي يوسف، وما شهده المستشفى من تحسن ملموس في أعمال الصيانة والنظافة والالتزام الإداري للطاقم الطبي خلال فترة الإجازة.

وشملت الجولة أيضًا تفقد مستشفيات "جمال حمادة"، و"صدر كوم الشقافة"، و"أطفال فوزي معاذ"، للتأكد من انتظام فرق العمل.

متابعة المنظومة الصحية

وأكد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة، أن الجولات المفاجئة ستستمر بكثافة ودون إخطار مسبق، لدعم النماذج المتميزة والمحاسبة الفورية لأي تقصير، بما يضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية في محافظة الإسكندرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صحة الإسكندرية مستشفى العامرية العام احالة عاملين للتحقيق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"جريمة الـ 10 جنيه".. حكاية "محمد" الذي اختار الموت بعد فخ فتاة سيئة السمعة
أخبار المحافظات

"جريمة الـ 10 جنيه".. حكاية "محمد" الذي اختار الموت بعد فخ فتاة سيئة السمعة
قريبًا بالسوق المصري.. انطلاق فورثينج S7 لأول مرة محليًا
أخبار السيارات

قريبًا بالسوق المصري.. انطلاق فورثينج S7 لأول مرة محليًا
أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج 2026
مدارس

أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج 2026
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
أخبار مصر

مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
جلسة حتى مطلع الفجر.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع معتمد جمال
رياضة محلية

جلسة حتى مطلع الفجر.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع معتمد جمال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح