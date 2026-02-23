انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الاثنين 23-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4620 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5940 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6930 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7920 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 246312 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 396000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.52% إلى نحو 5134 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.