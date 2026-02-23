إعلان

ماليزيا... زلزال بقوة 9 ,6 درجة يضرب ولاية صباح

كتب : مصراوي

10:37 ص 23/02/2026

زلزال

أفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في بروناي، بوقوع زلزال قوي في المنطقة بقوة 9 ,6 درجة على مقياس ريختر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بالتوقيت المحلي.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن المركز الوطني لرصد الزلازل القول، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 1257 من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق نحو 600 كيلومتر، ويقع مركزه في ولاية صباح، على بعد نحو 19 كيلومترا من منطقة كامبونج مانتاناني، و256 كيلومترا تقريبا شمال شرق بندر سري بكاوان (عاصمة بروناي).

وقد تم رصد الزلزال بواسطة محطات الرصد الزلزالي المحلية في أنحاء بروناي، بحسب ما ذكره المركز الوطني لرصد الزلازل. وأفادت عدة مناطق في البلاد بشعورها بهزات خفيفة بعد وقوع الزلزال مباشرة.

