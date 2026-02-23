إعلان

باكستان: مقتل خمسة إرهابيين في بلوشستان

10:40 ص 23/02/2026

الجيش الباكستاني

أعلنت العلاقات العامة بالجيش الباكستاني اليوم الإثنين مقتل خمسة إرهابيين خلال عملية بناء على معلومات استخباراتية في منطقة بيشين بإقليم بلوشستان .

وقالت العلاقات العامة، وهي الذراع الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان، نقله موقع "جيو نيوز" اليوم إن قوات الجيش اشتبكت بفعالية مع العناصر الإرهابية بأسلحة متعددة، مما أسفر عن تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأشارت العلاقات العامة في بيانها، إنه بعد ذلك، قام انتحاري بتفجير نفسه وتمت مطاردة أربعة آخرين من "الخوارج" المدعومين من الهند وتصفيتهم.

وأشار البيان إلى أنه تم الاستيلاء على أسلحة وذخيرة ومتفجرات من "الخوارج" الذين تورطوا في أنشطة إرهابية عديدة في المنطقة.

وأشارت العلاقات العامة للجيش في البيان إلى أن حملة قوات الأمن وقوات إنفاذ القانون ستتواصل للقضاء على التهديد، الذي تدعمه وترعاه قوى أجنبية، في البلاد.

وذكرت صحيفة ذا نيشن الباكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أشاد اليوم الاثنين بالقوات الأمنية الباكستانية لقضائها على إرهابيين مدعومين من الهند في العملية التي تم تنفيذها في بلوشستان.

وأشاد شريف في بيان باحترافية وشجاعة أفراد الأمن، قائلا إن القوات تحقق نجاحات كبيرة ضد الإرهاب.

وأضاف أن الدولة بأكملها متحدة مع القوات المسلحة الباكستانية في الحرب الدائرة ضد الإرهاب، كما تدعم بالكامل جهودها لحماية السلام والاستقرار في البلاد.

