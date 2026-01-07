إعلان

بالأسماء.. إصابة 22 عاملًا في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي البحيرة

كتب : أحمد نصرة

01:04 م 07/01/2026

انقلاب ميكروباص

أُصيب 22 عاملًا زراعيًا، بينهم 4 سودانيين الجنسية، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة لنقل العمالة الزراعية على جانب طريق "وادي النطرون – الدبلوماسيين" بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بطريق الدبلوماسيين بدائرة مركز وادي النطرون، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: رجاء بشير الحابي، 43 عامًا، مال الطاهر الحاج، 29 عامًا، عالية هارون محمد، 19 عامًا، عرفة هارون محمد، 21 عامًا (سودانيي الجنسية)، هشام رجب عبد المالك حسن، 32 عامًا، شلبية شحاتة محمد، 39 عامًا، إيمان شوقي شعبان، 42 عامًا، مسعد صافي البتانون، 42 عامًا، رشا مسعود موسى، 35 عامًا، حميدة محمد حسين، 40 عامًا، شروق محمد حسين، 40 عامًا.

كما أصيب كل من: حازم محمد عبد الحي، 49 عامًا، آية صابر عبد العال، 19 عامًا، ندى صابر عبد العال، 15 عامًا، ملك صابر عبد العال، 13 عامًا، قمر نبيل البسطاوي، 17 عامًا، ليلى جاب الله محمود، 18 عامًا، ملك جاب الله محمود، 13 عامًا، أحمد محمد متولي، 14 عامًا، هاجر هاني محمود، 18 عامًا، عالية جابر رمضان، 34 عامًا، حنين أيمن محمود، 15 عامًا، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية، بإصابات تنوعت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.


ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفى وادي النطرون، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب ميكروباص البحيرة نقل العمالة الزراعية

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح