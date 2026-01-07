إعلان

المرور تضبط 92 ألف مخالفة وتكشف 51 حالة تعاطي المخدرات في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:32 م 07/01/2026

الحملات المرورية

شنت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 92.125 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,351 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 51 حالة منهم.

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 695 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 96 سائقًا ثبت تعاطي 3 منهم للمواد المخدرة، إلى جانب ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المضبوطة..

