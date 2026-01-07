ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية في الوادي الجديد

بعد زيارة محافظ سوهاج.. كيف تحول مركز شباب بلصفورة من الإهمال إلى النشاط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة تموينية موسعة في مركز الداخلة بالتعاون مع فرع هيئة سلامة الغذاء.

قالت الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها في الأسواق والمخابز التابعة للمحافظة و شملت أسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمخابز والأنشطة التجارية الأخرى، بالكشف عن العديد من المخالفات، حيث تم تحرير أربع محاضر ضبط للمخالفات التموينية.

أوضحت سلوى، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بما في ذلك عسل، مشروبات غازية، زبادي، عبوات بانيه بارد، ورايب، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، حيث جرى التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

أضافت، أنه جرى ضبط أيضًا محضر لمخالفة غش تجاري يتعلق ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى محضر آخر لمخالفة عدم حمل شهادة صحية من أحد التجار، وهذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المتداولة في الأسواق وحمايتها من أي تلاعب قد يؤثر على صحة المستهلكين.

أشارت، إلى أن تعاون فرع هيئة سلامة الغذاء بالداخلة كان له دور بارز في هذه الحملة، حيث شارك ممثلو الهيئة في فحص المنتجات الغذائية لضمان صلاحيتها.

وأكدت مدير عام مديرية التموين، أهمية هذا التعاون بين الهيئات المعنية، مشيرة إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على صحة المواطنين ورفع مستوى الرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.