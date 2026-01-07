إعلان

ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

10:54 ص 07/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تموين الوادي الجديد يضبط منتجات منتهية الصلاحية بالوادي الجديد (2)
  • عرض 6 صورة
    حملة تموينية بمركز الداخلة
  • عرض 6 صورة
    حملة تموينية على الأسواق بمركز الداخلة
  • عرض 6 صورة
    تموين الوادي الجديد تشن حملة مشتركة مع هيئة سلامة الغذاء
  • عرض 6 صورة
    تموين الوادي الجديد يضبط منتجات منتهية الصلاحية بالوادي الجديد (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة تموينية موسعة في مركز الداخلة بالتعاون مع فرع هيئة سلامة الغذاء.

قالت الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها في الأسواق والمخابز التابعة للمحافظة و شملت أسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمخابز والأنشطة التجارية الأخرى، بالكشف عن العديد من المخالفات، حيث تم تحرير أربع محاضر ضبط للمخالفات التموينية.

أوضحت سلوى، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بما في ذلك عسل، مشروبات غازية، زبادي، عبوات بانيه بارد، ورايب، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، حيث جرى التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

أضافت، أنه جرى ضبط أيضًا محضر لمخالفة غش تجاري يتعلق ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى محضر آخر لمخالفة عدم حمل شهادة صحية من أحد التجار، وهذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المتداولة في الأسواق وحمايتها من أي تلاعب قد يؤثر على صحة المستهلكين.

أشارت، إلى أن تعاون فرع هيئة سلامة الغذاء بالداخلة كان له دور بارز في هذه الحملة، حيث شارك ممثلو الهيئة في فحص المنتجات الغذائية لضمان صلاحيتها.

وأكدت مدير عام مديرية التموين، أهمية هذا التعاون بين الهيئات المعنية، مشيرة إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على صحة المواطنين ورفع مستوى الرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط منتجات غذائية الوادي الجديد مديرية التموين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة
حوادث وقضايا

"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة

زوجة محمد حمدي توجه له رسالة خاصة بعد إصابته بالرباط الصليبي
مصراوي ستوري

زوجة محمد حمدي توجه له رسالة خاصة بعد إصابته بالرباط الصليبي
زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعها 5 صور جديدة
مصراوي ستوري

زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعها 5 صور جديدة
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح
أخبار مصر

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح