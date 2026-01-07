شهدت مدينة تلا بمحافظة المنوفية، انطلاق النسخة الرابعة من مبادرة "حصالة الخير"، في مشهد إنساني يعبر عن روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، حيث تصدّر الأطفال المشهد وهم يشاركون بجهدهم وادخارهم لإسعاد أقرانهم من الأيتام مع حلول عيد الفطر.

وتقوم المبادرة على فكرة بسيطة في مضمونها، عميقة في أثرها، إذ يُشجَّع أطفال تلا والقرى المجاورة على ادخار جزء من مصروفهم اليومي داخل حصالات مخصصة، على مدار ثلاثة أشهر تسبق شهر رمضان المبارك، ثم توجه حصيلة الادخار كاملة لشراء ملابس عيد جديدة للأطفال الأيتام، بما يضمن مشاركتهم فرحة العيد دون تمييز.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، نجحت "حصالة الخير" في رسم البسمة على وجوه مئات الأطفال والأسر، لتتحول من مبادرة تطوعية محدودة إلى تقليد سنوي ينتظره الأهالي، الذين حرصوا هذا العام على توسيع دائرة المشاركة وغرس قيمة العطاء في نفوس أبنائهم منذ الصغر.

وتواصل المبادرة في عامها الرابع تقديم نموذج ملهم للعمل المجتمعي القائم على التربية قبل المساعدة، مؤكدة أن تنمية روح المسؤولية لدى الأطفال قادرة على صناعة أثر إنساني حقيقي، وأن فرحة العيد يمكن أن تبدأ من حصالة صغيرة.