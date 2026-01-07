المنيا-جمال محمد:

بتكليف من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قام الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، بزيارة مستشفى صدر المنيا، للاطمئنان على المصابين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية اللازمة لهم، وذلك عقب تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات على الطريق الدائري اتجاه كوبري أبو شناف بقرية طوة، التابعة لمجلس قروي طوخ الخيل، مركز المنيا.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل حالات الوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد نائب المحافظ خلال الزيارة على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفى، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول، موجّهًا بتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية حتى انتهاء التحقيقات.

