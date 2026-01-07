إعلان

4 وفيات و15 مصاباً.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث الطريق الدائري ( صور )

كتب : مصراوي

12:57 ص 07/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    دائري المنيا
  • عرض 6 صورة
    حادث دائري المنيا
  • عرض 6 صورة
    نائب محافظ المنيا يزور المصابين
  • عرض 6 صورة
    نائب محافظ المنيا يزور مصابي الطريق الدائري
  • عرض 6 صورة
    نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث الدائري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا-جمال محمد:

بتكليف من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قام الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، بزيارة مستشفى صدر المنيا، للاطمئنان على المصابين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية اللازمة لهم، وذلك عقب تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات على الطريق الدائري اتجاه كوبري أبو شناف بقرية طوة، التابعة لمجلس قروي طوخ الخيل، مركز المنيا.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل حالات الوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد نائب المحافظ خلال الزيارة على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفى، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول، موجّهًا بتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية حتى انتهاء التحقيقات.

اقرأ أيضاً:

3 وفيات و16 مصاباً.. ننشر أسماء ضحايا حادث دائري المنيا (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث دائري المنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
الموضة

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
أول تعليق رسمي بشأن استقالة الحكومة بعد تشكيل البرلمان الجديد
أخبار مصر

أول تعليق رسمي بشأن استقالة الحكومة بعد تشكيل البرلمان الجديد
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان