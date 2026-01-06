إعلان

أوجاع أم بيومي تتجدد.. مفاجأة مأساوية في تقرير الطب الشرعي لضحايا حريق قليوب

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:42 م 06/01/2026

حريق شقة سكنية

كشف تقرير الطب الشرعي مفاجأة مأساوية في واقعة حريق شقة سكنية بمنطقة أم بيومي بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبيّن أن الأم التي لقيت مصرعها مع طفليها كانت حاملاً وقت وقوع الحادث، ليرتفع عدد الضحايا فعليًا إلى أم وثلاثة من أبنائها، وليس طفلين فقط، ما ضاعف من فداحة المأساة.

وعلى ضوء ذلك، تباشر النيابة العامة بمركز شرطة قليوب التحقيقات، حيث قررت معاينة موقع الحريق، وندب المعمل الجنائي لبيان السبب الفني لاندلاع النيران، مع استعجال تحريات المباحث وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نجم عن ماس كهربائي داخل الشقة السكنية، دون وجود شبهة جنائية حتى الآن، على أن يتم حسم السبب النهائي عقب ورود تقرير المعمل الجنائي.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

كما تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود وفيات.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف، ونجحت القوات في السيطرة على النيران، إلا أن الحريق أسفر عن مصرع السيدة وطفليها متأثرين بإصاباتهم وهم: أماني أحمد سعيد 28 عامًا، وريّان محمد عبد العظيم عامان، عبده محمد عبد العظيم – 4 أعوام، وجميعهم مقيمون بمنطقة أم بيومي، حيث صرحت النيابة العامة بدفن الجثامين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حريق شقة الطب الشرعي ضحايا حريق قليوب

