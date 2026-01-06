صرخة أب مكلوم في محرقة مصحة بنها: "سلمت ابني للعلاج أخذته جثة"

لم يكن يعلم الأب المكلوم أن الرحلة التي خرج فيها برفقة نجله إلى مصحة علاج الإدمان بمدينة بنها، ستكون الأخيرة في حياة ابنه، وأن باب الأمل الذي طرقه بحثًا عن العلاج سيفتح على مأساة لا تُنسى.

يقول والد أحد ضحايا حريق المصحة، وعيناه تغرقان في الدموع: «ابني كان بيدرس في كلية الصيدلة، وكان مسافر يدرس في واحدة من البلاد الأجنبية، ونزل إجازة يقعد معانا شوية.. لاحظنا عليه تعب وتغير، وقررنا نلحقه بدري ونعالجه».

ويتابع الأب: «مكنتش أعرف إني وأنا موديه للعلاج، كنت في الحقيقة بوديه للموت.. كنت فاكر إني بحميه وبنقذه، لكن ربنا اختار له طريق تاني».

وأضاف أن نجله كان شابًا طموحًا، يحلم بالعودة إلى دراسته بالخارج واستكمال مستقبله، مؤكدًا أن الأسرة وضعت ثقتها الكاملة في المركز أملاً في تعافيه وعودته لحياته الطبيعية، قبل أن يتحول المكان إلى كتلة من النيران.

واختتم الأب حديثه بحرقة:

«ابني راح وهو مظلوم.. دخل عشان يتعالج، خرج جثة.. نفسي أعرف ذنبه إيه، وذنب باقي الشباب اللي ماتوا معاه».

